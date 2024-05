Collboni demana acords per formar govern i no "bloquejar el mapa polític català"

Rebutja una repetició electoral que provocaria més "desafecció" envers la política



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat a les forces polítiques que siguin capaces d'arribar a acords per formar govern després de les eleccions catalanes i "no bloquejar el mapa polític català".

Ho ha dit aquest dimecres durant la inauguració de la 39a edició de la Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Catalunya, i en què també ha participat el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

Segons Collboni, bloquejar un acord per formar govern impediria millorar el benestar de la ciutadania i desenvolupar projectes relacionats amb l'habitatge i les infraestructures.

"Una repetició electoral no faria res més que incrementar la desafecció política", i ha defensat que la ciutat de Barcelona no està disposada a perdre oportunitats econòmiques per culpa de la conjuntura electoral.

Així mateix, ha celebrat que el seu govern municipal ha col·laborat amb el govern d'ERC: "Com a alcalde he tingut l'experiència i vull reconèixer-ho públicament d'haver treballat amb el govern del president Aragonès i haver obtingut resultats tranquils i concrets".

Ha dit que Catalunya té grans oportunitats per davant i que s'ha d'abordar la necessitat d'invertir en infraestructures com l'Aeroport de Barcelona o el Port de Barcelona.

ELECCIONS EUROPEES

Quant a les eleccions europees del 9 de juny, ha dit que els principis i valors de la Unió Europea (UE) "estan en joc" i que s'ha de defensar el model democràtic actual.

"Estem en un moment crític davant l'assalt a la democràcia liberal per part d'ideologies d'extrema dreta des de fa anys, però que viurà el seu particular 'momentum' en aquestes eleccions europees", ha afegit.