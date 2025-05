Collboni defensa revitalitzar "l'Europa de la proximitat" i incidir a la UE des de les ciutats

L'Ajuntament, el Cidob i la Fundació Catalunya Europa impulsen el grup de 20 experts Europa Pròxima

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat revitalitzar la idea de "l'Europa de la proximitat" i el principi de subsidiarietat europeu per poder incidir des de les ciutats en el projecte europeu.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts al pavelló Mies Van der Rohe a Barcelona, en la primera sessió del grup d'experts Europa Pròxima, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, el Cidob i la Fundació Catalunya Europa.

L'alcalde ha apostat perquè Barcelona torni amb força a les institucions europees, i ha reclamat que les ciutats "prenguin la paraula com a grans baluards de la democràcia, davant les forces que volen deconstruir els principis fundacionals de la Unió Europea".

"A les ciutats rau el nucli dur del projecte europeu, cal prendre la iniciativa", ha assegurat l'alcalde, que ha assenyalat que a les ciutats hi viu el 75% de la població i que les decisions s'han de prendre tan a prop com sigui possible dels ciutadans.

Ha destacat que la ciutat ha "reprès la vocació europea", i ha recordat que la setmana passada va intervenir en el plenari del Comitè de les Regions (CdR) a Brussel·les per defensar l'aprovació d'un dictamen sobre l'habitatge impulsat per ciutats com Barcelona, París i Roma que demana destinar fons europeus a l'habitatge.

"Vam fer un pas de gegant", ha celebrat Collboni, que també ha destacat que la setmana vinent una missió d'eurodiputats del grup especial d'Habitatge visitarà Barcelona, com a primera destinació per elaborar un informe que analitzarà la crisi de l'habitatge.

POLÍTICA INTERNACIONAL I PROBLEMES LOCALS

El director del Cidob, Pol Morillas, ha sostingut que és important vincular la política internacional i els problemes locals en un context en què la geopolítica, la seguretat i la defensa són els assumptes que estan marcant l'agenda dels líders europeus, en conflictes com el d'Ucraïna, Gaza i la crisi a l'Orient Mitjà i la nova "guerra freda" entre els EUA i la Xina.

Morillas ha destacat que aquest grup treballarà en els pròxims mesos per identificar les àrees en què les ciutats poden "fer sentir la seva veu i resoldre problemes", i ha insistit que si només es parla sobre geopolítica s'oblida la pluralitat de la política actual.

Per la seva banda, la directora de la Fundació Catalunya Europa, Dolors Camats, ha sostingut que les ciutats són la millor línia de defensa davant la "pujada de l'autoritarisme" a la Unió Europea i és on es posen en pràctica els valors democràtics.

Ha recordat que l'expresident de la Generalitat i fundador de la seva organització, Pasqual Maragall, defensava la idea de l''Europa pròxima' i deia que Europa comença a cada carrer i que les institucions han de buscar el propòsit pel qual van ser creades, i si no el compleixen han de ser canviades.

INFORME EL MARÇ DEL 2026

El grup de 20 experts elaborarà propostes polítiques concretes i viables per reforçar la veu internacional i política de les ciutats a escala europea, tant a nivell estructural com en els àmbits d'habitatge, acció climàtica i innovació i competitivitat.

A més a més, publicarà un informe el març del 2026 que permetrà nodrir l'estratègia europea de l'Ajuntament de Barcelona i altres ciutats i xarxes de ciutats implicades en el grup que s'hi vulguin adherir.