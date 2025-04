Collboni defensa el model turístic que impulsa Barcelona i que les mesures "estan funcionant"

Moret i Sánchez aposten per un turisme sostenible que es conjugui amb el desenvolupament econòmic

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat el nou model turístic que, assegura, s'està aplicant a la capital catalana i ha afirmat que les mesures dutes a terme pel govern municipal "estan funcionant".

Ho ha dit en l'obertura del congrés Tourism & Economy Summit al costat del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i la presidenta del Comitè Organitzador de l'esdeveniment i consellera delegada de Paradores, Raquel Sánchez.

Ha assenyalat que el govern de la ciutat treballa per apujar el nivell qualitatiu de l'oferta turística, amplificant l'oferta per procurar atreure el turista cultural, el qual ha afirmat que és el tipus de visitant més desitjat per a la ciutat.

Així mateix, ha assegurat que a Barcelona aspiren a ser els "número u" en l'acollida de visitants de congressos per a la qual cosa, indica, el govern municipal ja està invertint.

Finalment, ha reivindicat les decisions regulatòries que s'han pres per dirigir el sector "cap a on vol anar la ciutat de Barcelona", entre les quals ha destacat l'extinció de les llicències turístiques el 2028 i la pujada de la taxa turística.

"Ho tenim ben enfocat, estem prenent decisions i els resultats ens acompanyen", ha resolt Collboni, que ha defensat procurar la màxima felicitat tant dels visitants com dels receptors, textualment.

MORET

Per la seva banda, Moret ha instat a abordar el turisme "no només des d'aspectes econòmics, ja que és un fenomen social", amb mesures que mirin de conjugar-lo amb la convivència i la preservació de l'entorn.

"El turisme ha de ser equilibrat, ha de generar aquest espai de relació simètrica entre els que venen i els que ja hi ha", ha sostingut, i ha avisat que el turisme en cap cas ha d'esdevenir un problema, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha plantejat mirar-s'ho des de "tres mirades: integral, integrada i integradora" sense les quals, ha afirmat, serà molt difícil que sigui una gran oportunitat internacional.

SÁNCHEZ

D'altra banda, Sánchez ha apostat per un turisme "més sostenible, inclusiu i alineat amb les exigències del segle XXI', i ha defensat que actes com el d'aquest dimecres permeten reflexionar i marcar les línies de treball.

A parer seu, el turisme no s'ha de limitar a generar ingressos i ser un motor econòmic, sinó que ha de ser una "eina clau per al desenvolupament" regional i local, ja que les destinacions no poden perdre la seva autenticitat i essència.

"No podem permetre que l'èxit del turisme es converteixi en un desafiament per als qui habiten a les nostres ciutats", ha analitzat després de destacar que es tracta d'un sector que dona feina a més de 2,9 milions de persones i representa el 12,9 de l'aportació al producte interior brut (PIB).