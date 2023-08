BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol, promourà "el diàleg, l'entesa i la política útil".

"Enhorabona a Francina Armengol per la seva designació com a presidenta del Congrés", ha afegit aquest dijous en un tuit recollit per Europa Press.

Collboni li ha enviat a la socialista els seus "millors desitjos en aquesta nova funció al servei del país".