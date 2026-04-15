Collboni i Dalmau assisteixen a l'homenatge a Adolfo Domínguez de la 080 en el 50è aniversari de la firma

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La 080 Barcelona Fashion va retre homenatge aquest dimarts al dissenyador Adolfo Domínguez amb motiu del 50è aniversari de la seva firma durant la desfilada del dissenyador dimarts passat i que va comptar amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i del conseller de Presidència, Albert Dalmau.
"Considerat un dels creadors més influents del disseny contemporani, Adolfo Domínguez va fundar la seva marca el 1976, impulsant una proposta que ha deixat una profunda empremta en el panorama internacional", informa l'organització de la 080 en un comunicat.
El seu estil, basat en el minimalisme, la qualitat dels materials i una estètica atemporal, "ha esdevingut un referent dins el sector" afegeixen.
Domínguez va encunyar la icònica expressió 'L'arruga és bella', la qual va marcar un punt d'inflexió en la manera d'entendre la moda, "reivindicant la naturalitat i la senzillesa i inspirant diverses generacions de dissenyadors".
RELACIÓ AMB BARCELONA
Sota la seva direcció creativa, la firma va evolucionar d'un negoci familiar a una marca global, molt vinculada a fabricants tèxtils catalans i a la ciutat de Barcelona, on va obrir la seva primera botiga insígnia al passeig de Gràcia i, posteriorment, una segona al Born.
"Vas apostar per Barcelona i tots coneixem avui la 'flagstore' del passeig de Gràcia, mítica ja en la història de la moda a la nostra ciutat", va ressaltar Collboni durant l'homenatge, mentre que Dalmau va valorar la connexió entre indústria i artesania en el treball del dissenyador gallec.