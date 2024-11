Collboni creu que l'accés a l'habitatge "és una de les principals fonts de desigualtat"

L'alcaldessa de Sant Adrià (Barcelona) veu "imprescindibles" l'acord i el diàleg social per avançar

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que l'accés a l'habitatge "és una de les principals fonts de desigualtat" i ha valorat que les administracions han d'articular tots els recursos per afavorir un accés digne a l'habitatge, sobretot per als joves i les famílies treballadores.

Ho ha dit aquest dilluns durant l'obertura del 44è congrés confederal de la UGT, que se celebra a Barcelona fins dimecres, en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat.

Al congrés hi han assistit la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; els ministres Luis Planas, Jordi Hereu i Elma Saiz; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete.

També hi participaran el president de la Ceoe, Antonio Garamendi; el secretari general de CCOO, Unai Sordo, la directora general de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, i el secretari general de la CSA, Rafael Freire.

Collboni ha assegurat que el seu govern està determinat a eliminar l'activitat d'ús turístic de 10.000 habitatges a la ciutat de Barcelona perquè tornin al mercat de lloguer i de propietat i perquè l'"habitatge serveixi per viure-hi", i ha defensat la regulació de preus.

Així mateix, ha demanat a les administracions que no deixin sols els ajuntaments davant l'impacte de les anomenades economies de plataforma, un sector basat en internet en què "es fa competència fiscal a la baixa i se salten les regulacions".

Collboni, que està afiliat a la UGT des de fa més de 25 anys, ha optat per més intervenció de l'Estat en aquest àmbit: "El que no necessitem són tribunals de la Santa Inquisició neoliberal que ens diguin que no podem regular el que tenim dret a regular com a societat".

FILO CAÑETE

L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, ha valorat que l'"acord i el diàleg són imprescindibles per donar una resposta clara a un escenari tan complex com l'actual", i ha destacat el paper dels sindicats per assolir avenços socials.

En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, ha optat per "erradicar tot el que té a veure amb la violència de gènere" i ha lamentat que en l'àmbit laboral també existeix violència masclista.