Collboni crea un comissionat per gestionar el turisme, que liderarà José Antonio Donaire

És doctor en geografia, professor de la Universitat de Girona i exdiputat del PSC

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat un comissionat per a la Gestió del Turisme Sostenible, que liderarà José Antonio Donaire, per obrir una nova etapa en aquesta activitat que permeti "passar de la promoció a la gestió".

Tots dos han comparegut aquest divendres en una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, acompanyats del tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, del qual dependrà el comissionat.

Segons Collboni, Barcelona està en un moment de canvi i transformació del model turístic basat "en decisions preses determinades i valentes", i que ara han de passar a potenciar l'àmbit de la gestió.

"Passem de la promoció a la gestió del turisme, d'anar a buscar més visitants a gestionar el turisme que ja tenim i, sobretot, el turisme que volem que vingui i com conviu i impacta aquesta activitat en la nostra societat", ha explicat l'alcalde.

Per Collboni, José Antonio Donaire és la figura idònia per pilotar aquest nou enfocament que, a parer seu, ja han començat a engegar a través de Turisme de Barcelona, amb les polítiques vinculades als pisos turístics, la taxa turística i amb la feina que s'està fent per reduir els creuers d'escala.

ACORDS AMB ERC

També ha explicat que el nomenament de José Antonio Donaire, doctor en Geografia, professor de la Universitat de Girona i exdiputat del PSC, respon als acords subscrits amb ERC en el marc de l'aprovació dels pressupostos.

A més d'expressar il·lusió per l'encàrrec, Donaire ha celebrar l'oportunitat de poder abocar la seva experiència per convertir Barcelona "en un referent mundial en turisme sostenible" perquè, en la seva opinió, ha donat mostres de la seva capacitat de convertir reptes en oportunitats.

"Treballaré per passar d'una fase basada en la promoció a un nou model basat en la gestió, el diàleg, el consens, el concert i la determinació per intentar fer un turisme sostenible, respectuós amb l'entorn, socialment just i territorialment equilibrat", ha explicat.