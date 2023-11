Collboni celebra la investidura de Sánchez: "Barcelona hi contribuirà de manera activa"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez: "Barcelona contribuirà de manera activa perquè sigui un èxit en favor de tots perquè volem exercir plenament la nostra condició de capital de Catalunya i d'Espanya".

"És una bona notícia per a Barcelona, ho és per a Catalunya i ho és per a Espanya. S'ha complert la voluntat que la ciutadania va expressar a les urnes i hem obert un nou camí de futur, de convivència i d'oportunitats", ha expressat aquest dijous en un vídeo publicat a X, recollit per Europa Press.

Per l'alcalde socialista, "és el moment de deixar enrere les confrontacions estèrils i mirar endavant amb esperança" i ha subratllat que la seva responsabilitat és dialogar i col·laborar entre governs i institucions.