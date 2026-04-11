Collboni assegura que la UE representa un "model a seguir més positiu al món" que EUA

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que, davant de l'actual context internacional, la Unió Europea (UE) representa un "model a seguir més positiu al món" que Estats Units, i ha subratllat que, de les 31 democràcies consolidades al món, 20 d'elles estan a Europa.
Així s'ha expressat durant la clausura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organitzada pel Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona aquest dissabte, l'obertura del qual han realitzat el president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.
Collboni ha posat en valor el projecte comú europeu i ha cridat a accelerar la unió política pel que, apunta, les ciutats seran una força que empenyi en aquesta direcció: "El que Europa diu i fa importa. I finalment, creiem que la llum de la llibertat i la democràcia avui dia és Europa i ja no Estats Units".
En referència al context europeu també s'ha referit a les eleccions d'aquest diumenge a Hongria que, ha dit, són un punt "crucial" per al futur d'Europa.
PAPER DE LES CIUTATS
Collboni ha remarcat el paper de les ciutats per reforçar Europa i ha subratllat que aquestes "poden construir ponts quan les nacions no poden".
Així, ha dit que s'està vivint un "canvi cap a una cooperació urbana més pragmàtica", i ha destacat que Barcelona està compromesa a jugar un rol en aquest aspecte i està utilitzant la seva veu i capacitat per actuar.
"Europa està construïda sobre la proximitat i les ciutats han de ser la força motriu per millorar la nostra unió política", ha afegit.
HABITATGE COM A PRIORITAT
L'alcalde de Barcelona ha apuntat a l'habitatge assequible com a objectiu prioritari, i coincideix amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en què aquest és un "problema europeu".
"El pla d'habitatge assequible europeu no és suficient. Hem d'anar més enllà amb més ambició. El nostre objectiu en el full de ruta és que les ciutats passin de grans implementadores a ser el gran centre i cocreadores de la política europea", ha resolt.