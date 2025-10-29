Collboni aposta per governar les "contradiccions" de Barcelona com a ciutat internacional

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apostat per governar les "contradiccions" sorgides en matèria de turisme i habitatge, amb la voluntat de mantenir l'escala humana de la ciutat sense perdre'n de vista la rellevància internacional.
Ho ha dit aquest dimecres en la jornada '25 anys de Barcelona' de 20minutos, en què ha reivindicat el poder de les ciutats per "triar el model" que volen per al futur.
"Em nego a rendir-me davant la lògica del que molts diuen que és inevitable", ha afirmat en referència a la crisi de l'habitatge, i ha assegurat que defensarà fins al final el dret dels barcelonins a quedar-se a la seva ciutat.
Ha recordat que el consistori ha xifrat el potencial de la ciutat en 70.000 noves llars: "Hi ha espai per a habitatge i hi ha espai per a més metres quadrats de superfície econòmica", i ha defensat el dret dels barcelonins d'accedir a una feina a la seva ciutat.
En matèria de turisme, ha argumentat que, malgrat ser un sector molt important per a l'economia de Barcelona, cal posar límits, i ha destacat la decisió "irreversible" d'extingir les llicències de pisos turístics, limitar els creuers d'escala i l'aposta pel turisme de congressos i el gastronòmic.
JUNTS
En preguntar-li per la decisió de l'executiva de Junts de trencar amb el PSOE, que haurà de ratificar la militància entre aquest dimecres i dijous en una consulta, ha lamentat que "no és una bona notícia ni per a la governabilitat ni per a la normalitat política".
"És una mala notícia. Crec que el president Sánchez ha demostrat capacitat d'acord, i no hi ha cap altra formació amb aquesta capacitat", ha sostingut Collboni, que ha celebrat que el grup municipal de Junts a Barcelona hagi assegurat que aquesta decisió no té per què canviar les seves relacions amb el PSC al consistori.
En aquest sentit, ha opinat que "el que la gent espera" de l'Ajuntament és que atengui els seus problemes concrets i no arribi a acords en funció de l'agenda, i ha esperat que, pròximament, Junts i el PSC es puguin posar d'acord per reformar la reserva del 30% d'habitatge protegit en les noves promocions.
L'alcalde també ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, "que continuï" malgrat el context polític perquè, a parer seu, un canvi en l'executiu podria revertir avenços socials assolits els últims anys, incloent les polítiques per a Barcelona i Catalunya, segons ell.
PRESSUPOSTOS
Respecte als pressupostos municipals del 2026, ha afirmat que el seu govern aspira a arribar a un acord amb BComú com el que tenen amb ERC per aprovar els comptes definitivament.
Així mateix, ha assegurat que com a alcalde està "determinat a complir el calendari i a aprovar els pressupostos, bé sigui per aprovació directa o per moció de confiança".