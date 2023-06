Collboni amplia el Cartipàs municipal amb vuit comissionats: "Som un govern sòlid"

El Pla de Barris, Esports i Relacions Internacionals dependran de l'alcaldia

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha configurat el Cartipàs municipal del seu govern amb una estructura política basada en quatre tinences d'alcaldia i que ha ampliat amb vuit comissionats: "Som un govern progressista, sòlid, plural".

L'ha presentat aquest dijous després de la Comissió de Govern, en la qual ha signat el decret amb la nova organització política, després que dijous passat (en la primera comissió després de la investidura) aprovés l'estructura executiva i gerencial.

Acompanyat pels tinents d'alcalde, Laia Bonet, Maria Eugènia Gay i Jordi Valls (Albert Batlle no ha pogut anar-hi), i dels regidors i els comissionats, Collboni ha assegurat que "la ciutat està en les millors mans" i que el govern té les prioritats molt clares per resoldre els problemes immediats dels barcelonins.

"Som, amb tota la humilitat, el govern que millor reflecteix la diversitat i el sentit majoritari de Barcelona", ha afirmat l'alcalde, que ha demanat als regidors que siguin ferms i flexibles en les seves decisions.

Així, ha assegurat que el nou govern defensarà un model de societat oberta, diversa i democràtica: "Tenim l'empenta, l'experiència, la joventut, l'energia i la il·lusió per fer-ho possible".

PRIMERA I SEGONA TINENÇA

Bonet estarà al capdavant de la primera tinença d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, i assumirà també l'àrea de Mobilitat, que en l'anterior mandat tenia una regidoria en concret.

D'aquesta àrea en dependrà el comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera; la de Projectes Estratègics i Agenda 2030, Bàrbara Pons, i el d'Innovació Urbana, Michael Donaldson.

La segona tinença de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida l'assumirà Gay, que comptarà amb la regidoria d'Educació i Gent Gran, que liderarà Lluís Rabell; la de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, amb Marta Villanueva; i la de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica, amb Raquel Gil.

Els comissionats en aquesta tinença seran el de Cultura i Indústries Creatives (Xavier Marcé), la d'Acció Social (Sonia Fuertes), i el de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez.

TERCERA I QUARTA TINENÇA

La tercera tinença d'alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior seguirà liderada per Batlle, com en l'últim mandat, i incorpora un comissionat del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera.

Finalment, Valls liderarà la quarta tinença d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, que tindrà la regidoria de Promoció Econòmica i Treball, Raquel Gil; i la de Comerç, Restauració i Mercats, Rosa Alarcón.

VINCULATS A ALCALDIA

Hi haurà tres àrees que dependran directament d'Alcaldia: el regidor del Pla de Barris, Lluís Rabell; el d'Esports, David Escudé; i el comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat, Pau Solanilla.

Collboni ha defensat el Pla de Barris com un dels eixos fonamentals per reduir les desigualtats, ha reivindicat la pràctica esportiva com a "signe d'identitat" de la ciutat i ha enaltit la posició internacional de Barcelona.