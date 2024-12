Collboni agraeix al "barceloní universal" Isak Andic el seu compromís social i per la moda

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que el recentment mort empresari Isak Andic va ser "un barceloní universal" i inesborrable, per la seva passió per la moda, el seu compromís social i el seu amor per Barcelona i Catalunya.

Ha dit que va convertir la multinacional dedicada a la moda Mango en un referent global, que va inspirar generacions de nous talents i que va ser "filàntrop, visionari i líder", ha escrit aquest dissabte en un missatge d'Instagram recollit per Europa Press.

Collboni ha enviat el seu condol a la família, amics i a l'equip de Mango i ha afegit que "Barcelona sempre recordarà el seu llegat amb orgull i gratitud".