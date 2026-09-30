Collboni afirma que la innovació empresarial "té tot el sentit" en les pimes i microempreses

Crida a millorar salaris i condicions de treball
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que "té tot el sentit" que les pimes, els autònoms i les microempreses apostin per la innovació empresarial, durant la seva intervenció a la 39 edició dels Premis Pimec, que se celebra aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Hi han participat també el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i el president de Pimec, Antoni Cañete, i hi han estat presents, entre altres, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern, Carlos Prieto.
Collboni ha recordat que aquest any s'estrena el premi a l'Empresa Barcelonina d'Alta Innovació, que té l'objectiu de reconèixer a empreses de qualitat.
"Per tenir empreses de qualitat, un factor fonamental és la innovació, per millorar els productes, els processos o ser més competitius", ha dit l'alcalde.
Ha subratllat que el premi vol "llançar el missatge que la innovació aplicada a l'empresa té tot el sentit", ja que ha dit que permet tenir un teixit empresarial més resiliente i que pugui oferir millors llocs de treball i salaris més alts.
DESIGUALTATS
Collboni ha subratllat que en el moment actual es parla de desigualtats, especialment en l'accés a l'habitatge, i ha subratllat la necessitat de posar sobre la taula una millora dels salaris i les condicions de treball.
Ha explicat que aquesta millora passa també per tenir un "teixit econòmic que sigui de qualitat, perquè això vol dir sous bons i igualtat d'oportunitats".
L'alcalde ha afirmat que les dades de creixement econòmic permeten ser optimistes amb el futur, però que "no tenen sentit si no aterren a la vida quotidiana" de les persones.