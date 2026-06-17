Colet (Veolia) qualifica d'èxit la gestió de l'aigua a Barcelona: "A cada sequera, aprenem"

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
La directora de Concessions de Veolia, Marta Colet, ha defensat la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona com un cas d'èxit, en un context marcat tant pels reptes del canvi climàtic i l'escassetat d'aquest recurs.
Ho ha dit durant la primera jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que se celebra fins dijous a Barcelona, en una conversa en la qual s'ha referit als períodes de sequera "cada vegada més recurrents", l'últim, entre 2021 i 2025, i que posen a prova el sistema.
"També han estat una oportunitat per accelerar totes les solucions. A cada sequera anem aprenent, anem millorant i anem deixant la ciutat més preparada per a tot aquest entorn", ha dit la directiva de la multinacional.
Per a aquesta gestió, Colet ha sostingut la importància de l'aigua regenerada, que en els moments més complicats de sequera ha arribat a suposar un 25% del recurs, i la col·laboració públic-privada per impulsar projectes com l'estació de regeneració d'aigües del Baix Llobregat que opera la companyia.
"Són projectes complexos, que requereixen temps, anticipació i planificació. I tots aquests elements s'han de combinar adequadament perquè al final siguin una realitat", ha explicat la directora de Concessions de Veolia, i ha remarcat que el rol de l'administració és el de supervisar, el del sector privat és "igual d'important", que és innovar i aportar la tecnologia.