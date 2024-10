Colau viatja a Palestina amb una delegació per investigar "violacions" del dret internacional

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha viatjat a Palestina amb una delegació internacional per "investigar violacions sistemàtiques del dret internacional" per part d'Israel, juntament amb l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, convidats per l'Autoritat Nacional Palestina, segons han informat aquest dilluns fonts del partit a Europa Press.

La delegació, coordinada per les organitzacions Progressive International i National Lawyers Guild dels Estats Units, reuneix experts legals, defensors dels drets humans i representants parlamentaris internacionals, segons informa Progressive International en una publicació a X, recollida per Europa Press.

"Vam venir amb una delegació internacional no només per observar, sinó també per exigir un embargament total d'armes contra Israel per aturar el genocidi, desmantellar l'ocupació i defensar el dret internacional", ha defensat Colau.

Progressive International ha explicat que la delegació comença la seva tasca "immediatament" i que, en els pròxims dies, notificarà les activitats i els resultats que obtinguin de la investigació.

La investigació se centrarà, textualment, en la tortura de detinguts, l'empresonament polític de civils palestins, activistes i menors de fins a 12 anys, entre d'altres.