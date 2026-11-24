MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central el 29N, Ada Colau, ha defensat que tot i que el seu homòleg del PSOE, Pedro Sánchez, emuli mesures programàtiques de la seva coalició en campanya, la gent al final acabarà votant l'"original en comptes de la còpia", atès que són la garantia que aquestes promeses dels socialistes es "plasmin en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)".
Durant una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, Colau ha alertat que l'estratègia dels socialistes d'intentar concentrar el vot útil en Sánchez és "equivocada", atès que ja s'ha vist en dues legislatures que és "impossible" que el PSOE pugui governar en solitari.
Així, ha reiterat que no n'hi ha prou amb que el president espanyol quedi primer en els comicis i per això cal que Front Ampli entri amb força al Congrés i aconsegueixi representació a províncies clau.
EL VOT A FRONT AMPLI ÉS "DOBLEMENT ÚTIL"
Colau ha argumentat que el vot a Front Ampli és "doblement útil", atès que garanteixen d'una banda evitar que l'extrema dreta arribi a La Moncloa i es "corresponsabilitzen" amb vista a un futur govern progressista, però a més pressionaran perquè en les primeres mesures d'aquest executiu s'abaixi per decret el preu del lloguer.
Preguntada pels sondejos, Colau ha afirmat que la seva candidatura capgirarà "les enquestes" i que estan en una tendència "a l'alça". De fet, ha recordat que en els comicis del 2023 es va donar per derrotada l'esquerra alternativa i després es va comprovar que van ser clau per revalidar el govern progressista.
"El que veiem és que efectivament cada vegada estem rebent més suports, que cada vegada hi ha més gent en els mítings, que cada vegada hi ha més optimisme al carrer, rebem més ànims", ha desglossat l'aspirant de Front Ampli a La Moncloa per mostrar la seva gratitud a les 200 personalitats de la cultura, entre els quals l'actor Javier Bardem, que demanen el vot per a la coalició.