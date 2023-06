Colau veu "més opcions" d'incidir a Barcelona amb Collboni i reivindica el tripartit

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, ha justificat que els comuns investissin l'alcaldable socialista, Jaume Collboni, en considerar que tenen "moltes més opcions de tenir incidència" a Barcelona amb el seu govern --que ha recordat que no té majoria-- i que deixa la porta oberta a un executiu de coalició d'esquerres.

En una entrevista a TV3 d'aquest divendres recollida per Europa Press, ha valorat que "qualsevol altre escenari" era --en les seves paraules-- tancar la porta a un govern de coalició del PSC, els comuns i ERC, en el qual espera treballar després de les eleccions generals.

Així, Colau ha considerat que aquesta opció hauria quedat descartada si els republicans s'haguessin integrat en un govern liderat pel guanyador de les eleccions i candidat de Junts, Xavier Trias, per la qual cosa considera que investir Collboni és un "mal menor".

"Et pot semblar injust, que per molt pocs vots no has quedat segona, però no té sentit que et quedis allà en una amargor perquè et resulta injust el resultat", ha reflexionat.

Ha censurat que el nou alcalde "va tenir un comportament erràtic i poc ètic" a l'hora de deixar l'executiu municipal de coalició abans de les eleccions.

NEGOCIACIONS A TRES

Colau ha relatat que "no va existir cap trucada, cap negociació paral·lela oculta, absolutament res" durant les negociacions per investir un alcalde de Barcelona i ha dit que no en va parlar amb els dirigents dels partits.

Ha lamentat no haver fet una reunió conjunta amb Collboni i el candidat republicà, Ernest Maragall, per plantejar el govern a tres que defensa: "Reconec el meu fracàs".

Ha dit que ho va provar "fins al mateix dia de la investidura" i ha valorat que Collboni va fallar en el lideratge de les converses.