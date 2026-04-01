Colau veu "mansplaining" en les paraules de Junqueras sobre una coalició d'esquerres

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i exdirigent dels Comuns, Ada Colau, ha acusat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, de "mansplaining" per dir que ell no havia anat a la presó perquè ella fos diputada en una llista d'ERC, preguntat per l'eventual coalició electoral d'esquerres que defensa el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián.
"Crec que em menciona de manera molt gratuïta. Jo he dit que no soc candidata a res, no tinc cap càrrec institucional, per tant, crec que és una menció molt gratuïta per la seva banda", ha criticat Colau aquest dimecres a TV3.
També ha assegurat que Junqueras peca de 'mansplaining' en les seves declaracions: "Si volgués ser diputada ja em puc presentar amb la meva formació política i no necessito que Oriol Junqueras em beneeixi", ha afegit Colau.
Ha qualificat d'anècdota aquestes paraules del líder republicà, ha sostingut que no se les prendrà personalment, i ha recordat que ella el va anar a visitar quan va ser a la presó després de l'1-O.
Colau ha emmarcat aquestes declaracions en un moment en el qual "la direcció d'ERC està incòmoda amb el paper que està fent Gabriel Rufián defensant la unitat de l'esquerra sense complexos".
Ha donat suport a l'acte que se celebrarà el 9 d'abril a Barcelona, amb Rufián i l'eurodiputada i exdirigent de Podem, Irene Montero, tot i que ha assenyalat que ella no hi podrà assistir, i ha afegit que s'ofereix a fer actes d'aquesta mena per "contribuir des de l'esquerra a que hi hagi el màxim diàleg possible".