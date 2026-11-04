Colau diu que Puente "marca la diferència" amb la seva dimissió

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, ha afirmat que fer responsable el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de la cartera de Transports després de la dimissió d'Óscar Puente és una decisió "lògica i coherent", atès que es tracta d'un perfil tècnic.
També ha aconsellat frenar l'obertura de nous trams d'alta velocitat per prioritzar la inversió en el manteniment i ha reflexionat que el fet que l'extitular de Transports hagi renunciat al càrrec després de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) pot pesar en el vot de la gent en veure que "no tots som iguals" i que hi ha qui assumeix responsabilitats mentre que d'altres "no ho fan mai", en al·lusió a la dreta.
Durant una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, Colau ha recordat que va reaccionar ràpid a la dimissió de Puente en agrair-li aquest gest que altres no han fet després d'una tragèdia, en al·lusió a l'expresident valencià Carlos Mazón després de la dana del 2024.
"No crec que Óscar Puente fos el culpable directe en absolut d'aquest accident, però sí que tenia la responsabilitat política sobre el sistema ferroviari. Aquest no era el primer accident, era el segon en menys d'un any i per tant calia una resposta política", ha raonat.
"MARCA LA DIFERÈNCIA" DAVANT FEIJÓO I ABASCAL
Així mateix, ha afegit que quan un assumeix altes responsabilitats cal anteposar l'interès general a l'individual i que la dimissió és necessària per "poder girar full", "parlar de solucions per al sistema ferroviari i donar "tranquil·litat" a les víctimes de l'accident.
És més, ha reivindicat que la dimissió de Puente és un "gest de dignitat" que s'ha de posar en valor perquè "marca la diferència" respecte als líders del PP i Vox "que quan passen tragèdies tan terribles" no tenen remordiments a l'hora d'"utilitzar-les electoralment".
Concretament s'ha referit a la decisió del partit de Santiago Abascal de no suspendre els actes de precampanya després de l'accident i fer servir aquestes "males pràctiques".
Per tant, ha advertit les dues formacions que "ja n'hi ha prou d'intentar utilitzar políticament aquest accident" i ha acusat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el seu homòleg a Vox de receptar per al sistema ferroviari la recepta genèrica de les "retallades".