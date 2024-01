Colau veu "imminent" un acord entre el PSC, BComú i ERC a Barcelona si hi ha voluntat política

Assenyala que l'acord a l'Ajuntament podria "facilitar" un tripartit a la Generalitat

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha assegurat aquest dilluns que veu "imminent" un acord entre el PSC, BComú i ERC a l'Ajuntament de Barcelona si hi ha voluntat política.

"No ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho", ja que el seu partit ja ha governat amb el PSC i ha fet grans acords amb ERC, ha assenyalat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha recalcat que, per BComú, l'acord pot ser "immediat" i, preguntada pel seu futur càrrec a l'Ajuntament, ha rebutjat que sigui la qüestió central de la negociació.

També ha reiterat que l'actual alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, prefereix "una majoria d'esquerres amb majoria suficient per aprovar pressupostos", cosa que, segons ella, vol dir un tripartit.

Ha indicat que considera un "senyal positiu que s'hagin desbloquejat les converses entre el PSC i ERC" després d'haver-se exclòs constantment, en les seves paraules.

Respecte als republicans, ha dit que entén que han tingut un procés d'eleccions internes i, per tant, BComú no entrarà en si el procés de negociació per formar govern a Barcelona "ha de ser ràpid o breu".

UN TRIPARTIT A LA GENERALITAT

Sobre el possible acord entre PSC-BComú-ERC a Barcelona, Colau ha dit que podria facilitar un acord entre les mateixes formacions a Catalunya: "Si hi ha un acord tripartit a Barcelona, potser també aconseguim facilitar que hi pugui haver un tripartit a la Generalitat".

En aquest sentit, ha sostingut que Barcelona és "una ciutat d'esquerres en un país d'esquerres" i, per part dels comuns un tripartit al costat de socialistes i republicans sempre és el més desitjable, textualment.