Colau va viatjar amb Asens a Ginebra "fa uns mesos" per reunir-se amb Marta Rovira (ERC)

Veu la negociació amb els independentistes "per bon camí" i adverteix que després de la investidura hi ha un mandat



BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha afirmat que "fa uns mesos" i després del 23J va viatjar a Ginebra (Suïssa) amb del negociador de Sumar per a la investidura amb els partits independentistes, Jaume Asens, per reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Vam anar a visitar Marta Rovira com a dirigent d'Esquerra Republicana per tenir una conversa, que 'online' costa més", ha explicat en una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press.

Ha equiparat la trobada amb la que la vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va tenir amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica per, segons Colau, "reconèixer els interlocutors" i que tots puguin tenir un pont serè, fins i tot per parlar de les seves discrepàncies.

Ha sostingut que, com a partits d'esquerres, s'esforcen per tenir "canals d'interlocució" que funcionin amb la resta de formacions, i que després es poden o no posar d'acord.

També ha afirmat que veu "lògic" que Esquerra Republicana i els comuns estiguin bastant d'acord, en les seves paraules.

NEGOCIACIÓ DE SUMAR

Preguntada per les negociació que Sumar duu a terme amb els independentistes per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha dit que vol pensar "que va per bon camí".

Ha opinat que no coincideix amb ERC a l'hora de donar per feta una eventual llei d'amnistia com a condició per investir Sánchez: "No és el mateix, no es pot dir això perquè la gent no ho veu igual, estem parlant d'una cosa molt més complexa".

Així mateix, l'ha defensada per "tornar al marc polític de la negociació i la discussió" i ha assegurat que assenta les bases perquè es pugui donar la investidura.

També ha advertit que hi haurà un dia que els partits implicats en la investidura "s'hauran d'asseure tots en una taula", tot i que s'ha mostrat esperançada, en les seves paraules, perquè s'estan respectant les converses i amb discreció.

"Tinc aquest cert optimisme prudent que efectivament la investidura es pot produir, però després de la investidura ve un mandat", ha recalcat.