Colau i Urtasun completen la llista per Barcelona de Comuns-Front Ampli

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional Extraordinari dels Comuns ha aprovat aquest dijous les candidatures de Comuns-Front Ampli a les quatre províncies catalanes de cara al 29 de novembre, i la cap de llista, Ada Colau, i el seu número 2 per Barcelona, Ernest Urtasun, completen la llista amb Júlia Miralles (3), Andrés García Berrio (4), Lucía Martín (5) i Joan Mena (6).
En un comunicat, la formació política detalla que han aprovat les llistes definitives amb un 66% dels vots a favor, un 34% en contra i 20 vots en blanc.
Han defensat que el partit "presenta un equip amb lideratges femenins, que combina l'experiència de la gestió al capdavant de les institucions i la voluntat de renovació, amb la incorporació de cares noves".
No repetirà com a candidata la que va ser número 1 per Barcelona en les anteriors eleccions generals, Aina Vidal, que continuarà sent portaveu dels Comuns i "participarà activament en la campanya", i tampoc no ho farà un dels actuals portaveus de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, que és el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
Júlia Miralles va ser la número dos dels Comuns en les passades eleccions europees; Andrés García Berrio és diputat dels Comuns al Parlament; Lucía Martín va ser diputada al Congrés entre 2016 i 2019 i també va ser regidora d'habitatge durant el primer mandat de Colau i ho és actualment, i Joan Mena va ser diputat al Parlament i al Congrés, i ara és regidor de Sabadell (Barcelona).
GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA
En el setè lloc de la llista hi ha l'actual diputada al Congrés Viviane Ogou, i també repetirà a les llistes la candidata per Girona, Júlia Boada, que va obtenir un escó en les generals del 2023.
A la demarcació de Tarragona la candidata serà Ester Roca, funcionària de carrera a l'Ajuntament de Tarragona; mentre que per Lleida, encapçalarà la llista Montse Cortassa, que és regidora dels Comuns a l'Ajuntament d'Almacelles (Lleida).
Els Comuns han reivindicat "la necessitat d'una esquerra que no es resigna, que planta cara als privilegis i que vol impulsar respostes concretes als problemes quotidians de la ciutadania", entre els quals enumeren el dret a l'habitatge, la millora dels salaris, el reforç dels serveis públics i la defensa de la democràcia davant l'extrema dreta.