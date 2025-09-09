Colau, sobre el suposat atac amb un dron a la Flotilla: "És l'estil d'Israel"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha assenyalat aquest dimarts Israel pel suposat atac amb un dron contra una de les embarcacions de la Flotilla atracades al Port de Tunísia: "És l'estil d'Israel, no és la primera vegada que passa".
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que els membres de la Flotilla ja s'havien preparat "per a aquesta eventualitat" i ha remarcat que, per ella, el més important és que ningú no ha estat ferit i que el vaixell tampoc no ha quedat gaire afectat.
"A mi m'ha sorprès, sincerament, que fos al Port de Tunísia, que és un port tranquil, en principi, d'un país molt compromès amb la causa palestina. I jo, la veritat, pensava que això podia passar més endavant", ha dit.