Colau, satisfeta perquè s'arxivi la seva causa per suspendre l'agermanament Barcelona-Tel Aviv

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, s'ha mostrat satisfeta aquest dissabte perquè la jutgessa hagi arxivat la causa oberta contra ella per suspendre, essent alcaldessa, l'agermanament de la capital catalana amb Tel Aviv

En declaracions abans d'una manifestació a Barcelona a favor de Palestina, ha defensat que ho va decidir "no com una ocurrència, sinó com una demanda" que va rebre de desenes d'entitats de drets humans, inclosa Amnistia Internacional.

Per això mateix, considera una "decepció" que el seu successor, Jaume Collboni, hagi triat entre les seves primeres decisions restablir aquest agermanament, i ha afegit que ella el va suspendre amb Tel Aviv com a institució, no contra la seva població.

Colau ha demanat a les institucions europees "totes les accions possibles per aconseguir que Israel pari el bombardeig" de la franja de Gaza, que ha titllat de crims contra la Humanitat.

Encara que ha lamentat totes les morts de població civil i ha reclamat l'alliberament d'ostatges de Hamas, ha considerat de màxima prioritat parar el bombardeig: "No normalitzem la barbàrie".