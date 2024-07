Colau i Ros (UGT) criden a vèncer l'extrema dreta francesa a un acte del Nou Front Popular

El candidat Maxime Da Silva erigeix el Nou Front Popular com l'"única alternativa"



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han cridat a vèncer l'extrema dreta francesa diumenge que ve a la segona volta de les eleccions legislatives, a un acte aquest dimarts a Barcelona del Nou Front Popular.

Al míting, organitzat per la candidatura per la 5 Circumscripció Estrangera, amb el candidat del Nou Front Popular Maxime Da Silva, Colau ha assegurat que la victòria d'Agrupació Nacional de Marine Le Pen a la primera volta de les eleccions franceses del diumenge és preocupant i espanta, però ha sostingut que la força de l'extrema dreta "no és natural, és artificial, finançada per grans interessos econòmics".

La coordinadora dels Comuns ha alertat que en la segona volta de les legislatives franceses del proper diumenge estan amenaçats els valors de la democràcia i dels drets humans, però ha afegit: "Estem aquí plens d'esperança".

Colau ha celebrat que el Nou Front Popular hagi sabut en tan poc temps unir forces sota "objectius comuns, per davant de les diferències" --agrupa la França Insubmisa, el Partit Socialista, els Ecologistes i els Comunistes francesos--, i ha apostat per donar una alternativa real a l'extrema dreta a Europa.

"Les formacions progressistes som aquí per donar exemple davant dels qui pretenen portar-nos al passat, dir que no, que volem una Europa més oberta, feminista i ecologista", ha reivindicat l'exalcaldessa de Barcelona, que ha demanat mobilitzar tots els vots possibles per desbancar a l'extrema dreta el diumenge.

CAMIL ROS

Per la seva banda, Ros ha recordat que fa un any a Espanya, "la dreta i l'extrema dreta pensaven que anaven a guanyar" les eleccions, i ha celebrat que el sindicalisme i els treballadors van aconseguir frenar-ho, segons ell.

També ha assegurat que va ser possible reeditar un Govern de coalició perquè en l'anterior mandat "havia fet polítiques d'esquerres", entre les quals ha citat l'acord per a les pensions amb els sindicats i les pujades del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Ros ha sostingut que l'ascens de l'extrema dreta a França "és per l'extrema dreta i per les polítiques" impulsades per l'actual Govern d'Emmanuel Macron, i ha cridat a frenar a l'extrema dreta amb polítiques per aconseguir ocupació, habitatge i salaris dignes.

Ha cridat a la mobilització de cara al diumenge, i ha alertat que l'extrema dreta "planteja reculades socials i democràtics" i anirà contra la política, el sindicalisme i qualsevol organització social, en les seves paraules.

MAXIME DA SILVA

El candidat Maxime Da Silva ha assegurat que el diumenge les úniques opcions seran votar l'Agrupació Nacional o la seva agrupació, i ha sostingut que el resultat de la primera volta "ha sancionat Macron i ha triat el Nou Front Popular com a única alternativa" a l'extrema dreta.

Ha cridat a votar contra les polítiques liberals del macronisme i apostar per polítiques ecologistes i de redistribució de la riquesa, i ha promès que si governen baixaran per decret els preus de productes de primera necessitat i faran en els primers 15 dies una reforma de les pensions.