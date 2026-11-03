Colau retreu a Puente que generi incertesa amb la línia Madrid-Barcelona

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals del 29N, Ada Colau, ha exigit al ministre de Transports, Óscar Puente, que aclareixi aquest dimarts al Congrés què passarà amb la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona i li ha retret que generi incertesa.
També ha reclamat que Puente dimiteixi per assumir responsabilitats polítiques pels accidents d'Urda i Adamuz, i ha deixat clar que aquesta renúncia no suposa assenyalar culpables, tot i que ha reconegut que la seva situació depèn del president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Això depèn del president del govern i del PSOE, que és la força majoritària (...) No es tracta ara d'anar assenyalant culpables, però efectivament quan s'han produït no un, sinó dos accidents molt greus en menys d'un any en el mateix tram d'alta velocitat, sí que creiem que és bo i positiu per començar a reconstruir aquesta confiança", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.
Colau, que ha assenyalat que continua viatjant en tren després del sinistre d'Urda, ha argumentat que és "sa en una democràcia" enviar un missatge d'"empatia i humanitat" i que s'assumeixen responsabilitats polítiques per part del ministre després d'aquesta tragèdia.
PACTE D'ESTAT
D'altra banda, Colau ha tornat a oferir un pacte d'estat en matèria ferroviària que eviti la "lluita partidista" i defineixi entre tots un model de futur amb solucions per a aquest transport, garantint la inversió necessària en manteniment.
La seva proposta, ha relatat, consisteix a articular un "gran operador públic", unint Renfe i Adif, per "cohesionar, tenir menys protocols i per donar la màxima eficiència" al sistema ferroviari, que és una infraestructura crítica.
També ha plantejat que s'han de revertir algunes externalitzacions i reforçar el lideratge públic, atès que deixar el manteniment en una cadena de subcontractes "clarament semblaria que no dona bons resultats", com així ho han transmès els maquinistes i treballadors el sector.