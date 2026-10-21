Colau recrimina a Sánchez que va arribar "tard" en el cas de la Maricarmen

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que va arribar "tard" en el cas de la Maricarmen, la dona gran desnonada a Madrid que va morir, en endarrerir l'aprovació de les mesures que demandava el seu espai polític.
També ha reivindicat que la coalició que encapçala és necessària per empènyer el PSOE cap a mesures valentes i ha rebutjat criticar ERC o Podem, perquè és "estèril" entrar en aquest xoc.
En unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, ha confrontat que els líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, respectivament, "són els últims que poden donar cap lliçó en matèria d'habitatge" perquè van ser ells els que van tombar al Congrés els decrets d'habitatge amb mesures antidesnonaments o la pròrroga dels lloguers.
Dit això, la també exalcaldessa de Barcelona ha etzibat que "també és veritat" que Sánchez "va arribar tard en el cas de la Maricarmen" perquè va endarrerir les propostes de l'ala minoritària de l'executiu en habitatge.
És més, ha emfatitzat que el PSOE en matèria d'habitatge "sempre arriba tard i només acaba fent polítiques realment valentes en habitatge o en altres matèries si hi ha una esquerra forta que l'arrossegui i l'hi obligui".
Per això, ha reivindicat que precisament per aquest motiu encapçala el Front Ampli, projecte que és necessari per obligar els socialistes a "mirar cap a la seva esquerra i no cap a la seva dreta, com ha fet en altres ocasions".