És la primera candidata al Govern central a visitar la zona afectada per la catàstrofe en campanya
BENETÚSSER (VALÈNCIA), 19 (EUROPA PRESS)
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, ha promès a les associacions majoritàries de víctimes de la dana "justícia i reparació" davant el "maltractament institucional al qual estan sotmeses per part del PP i Vox". Per això ha garantit que entre les "primeres mesures" que impulsaran Compromís-Front Valencià hi haurà reobrir "i mantenir" la comissió d'investigació al Congrés sobre la gestió de la tragèdia del 29 d'octubre del 2024, que va provocar 234 morts a València.
"Em comprometo que una de les nostres primeres iniciatives serà la reobertura de la comissió d'investigació de la dana perquè hi hagi justícia amb les víctimes i perquè un crim com aquest no quedi impune", ha afirmat.
Colau ha protagonitzat aquest dijous un míting electoral a Benetússer (València), amb el qual és la primera aspirant a La Moncloa a visitar en campanya la zona afectada per la dana. En l'acte també hi han intervingut els candidats de Compromís-Front Valencià Àgueda Micó, Alberto Ibáñez i Lara Manyes, a banda de l'aspirant per Madrid Toni Valero. Prèviament, Colau i la resta de candidats han mantingut una reunió amb víctimes de la dana a Catarroja (València).
En la seva intervenció, la també exalcaldessa de Barcelona ha mostrat "ple suport i coordinació" a les reivindicacions de Compromís, per la qual cosa ha donat suport a la seva proposta de reobrir la comissió de la dana al Congrés. "I també és molt important que es prenguin les mesures necessàries perquè una tragèdia com aquesta no es torni a repetir", ha subratllat.
Colau ha denunciat que "l'especulació immobiliària és un dels càncers que estan fent més mal al conjunt de la societat espanyola", i ha posat d'exemple "urbanitzacions absolutament irresponsables com les que s'han fet aquí al País Valencià i a tota la zona mediterrània en terreny inundable". S'ha compromès a impulsar "polítiques valentes" per revertir aquesta situació, davant "aquells que encara avui neguen el canvi climàtic i posen en perill poblacions senceres".
SITUA COM UNA PRIORITAT REVISAR EL FINANÇAMENT
D'altra banda, ha assegurat que una de les seves "prioritats" serà la revisió del sistema de finançament autonòmic, atès que la Comunitat Valenciana és l'autonomia "més maltractada" per l'actual model i "mereix un tracte just". "No fugirem d'aquesta qüestió", ha promès.
I ha proclamat: "Escoltarem la veu dels valencians que representen els companys de Compromís. Respectarem la veu dels valencians".