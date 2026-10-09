Colau obre les "portes" de Front Ampli a Rufián i li demana exercir "el seu lideratge" per unir les esquerres

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha manifestat que les portes de Front Ampli estan "obertes" per al portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, i li ha demanat que exerceixi la seva "responsabilitat" i "lideratge" per poder unir tota l'esquerra a les eleccions generals del 29N.
"Estem absolutament oberts des del Front Ampli al que Gabriel Rufián pugui sumar aquest lideratge per acabar d'ajudar a unir tota aquesta esquerra i que, efectivament, puguem complir amb la demanda de la ciutadania que és que hi hagi una única proposta en les properes eleccions per part de l'esquerra", ha declarat en declaracions de 'La Sexta', recollides per Europa Press.
Colau, que ha estat proposada també com a candidata de Front Ampli a la Presidència, ha dit que fa aquesta crida al republicà a títol personal i que ella estarà al lloc que correspongui perquè li és igual el lloc de la llista. Això sí, ha avisat que falten set dies per tancar coalicions i cal deixar de "marejar la perdiu".
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