Colau lamenta la mort de la Maricarmen i aposta per sostenir les manifestacions i la vaga general

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha lamentat aquest dijous la mort de Maricarmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada del seu pis del barri d'El Retiro a Madrid, la qual considera que ha marcat "un abans i un després" en la lluita per l'habitatge i ha apostat per sostenir les manifestacions i la vaga general.
"Li devem molt i hem estar a l'altura de l'exemple que ens ha donat, amb la fragilitat que tenia amb 87 anys", ha dit en una entrevista a TVE recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que la dona va posar el cos per la lluita per l'habitatge digne.
Colau ha afirmat que la Maricarmen va patir tres intents de desnonament que van ser paralitzats, per la qual cosa ha assenyalat que el seu desnonament era "posar-la realment en perill directament de vida".
Ha atribuït el desnonament als "grans responsables", els quals considera especuladors i demana enfrontar-s'hi, com també a les administracions i ha fet una crida a ampliar els límits de la intervenció i regulació del mercat de l'habitatge.
PSOE I DECRETS
Ha assegurat que el PSOE fa "dècades que falla" en relació amb l'habitatge, segons ella subvencionant l'especulació i deixant desemparats els inquilins, i ha sostingut que la reacció socialista respon a la pressió als carrers.
Sobre els decrets en habitatge que la Diputació Permanent del Congrés pot aprovar, Colau els ha qualificat d'insuficients.
Preguntada per la negativa de Junts a aprovar-los, ha expressat que no la sorprèn gaire perquè és un partit que veu al servei de les patronals: "Em preocupa més que partits que es diuen d'esquerra, com el PSOE, portin anys, no mesos, anys, posant excuses per no aprovar aquestes mesures".
FRONT AMPLI
Respecte al seu possible paper al capdavant del Front Ampli d'esquerres per a les eleccions del 29 de novembre, l'exalcaldessa s'ha mostrat "profundament" honorada amb el fet que es pensi en ella per liderar el projecte tot i que ha subratllat que ella només ho acceptaria si el front reuneix en una sola papereta totes les esquerres.
"El que estic plantejant és que cal un Front Ampli en el que no hi hagi més d'una papereta, que n'hi hagi una de sola que a més ha de ser fàcil perquè hi ha un programa molt clar sobre la taula amb el qual hi estem tots d'acord", ha dit.
Ha expressat que la gent no pot entendre "per egos o per vetos creuats o per coses del passat" que hi hagi més d'una opció d'esquerres.
"Si jo puc ajudar, si puc ser una persona de consens perquè hi hagi efectivament aquest Front Ampli que ampliï i reuneixi molta més gent que la que hi ha ara mateix en la representació institucional, llavors jo hi estic disposada", ha insistit.