Colau lamenta els "atacs personals" d'Iglesias i l'acusa de qüestionar el lideratge de Díaz

Afirma que l'acord de coalició amb Sumar "beneficia molt" Podemos i reitera que l'han de complir

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha lamentat els "atacs personals" que dimecres va rebre de l'exvicepresident del Govern central Pablo Iglesias i l'ha acusat de qüestionar el lideratge de Yolanda Díaz a Sumar.

En una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press, ha demanat deixar enrere el conflicte i en tot cas debatre políticament, i ha assegurat haver rebut "molts missatges de solidaritat, també de gent de Podemos".

Ho ha dit en resposta a un article d'Iglesias del diari 'Ara' dimecres, en el qual li va retreure haver mostrat "frustració autoritària" amb Podemos, després que Colau va instar els morats a complir l'acord amb Sumar per les possibles conseqüències econòmiques.

Ha criticat que alguns dirigents de Podemos, inclòs l'exvicepresident que, segons ella, continua actuant com a líder del partit, surtin gairebé cada dia als mitjans "qüestionant el lideratge de Yolanda Díaz" a Sumar, a més del funcionament de l'espai i els acords que fan.

En aquest sentit, també l'ha acusat d'estar "insinuant que podrien anar per lliure" i que per això s'ha vist obligada a recordar-los que hi ha un acord signat, la qual cosa no és una amenaça, sinó una descripció, textualment.

ACORD ECONÒMIC

Colau també s'ha referit a l'acord de coalició de Sumar amb Podemos, sobre el qual ha afirmat que "beneficia molt" el partit liderat per la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, i ha recalcat que vincula tots els grups.

"A Podemos són llestos i per tant no signen un acord si no els beneficia, els coneix i segur que ho pot entendre", ha assegurat l'exalcaldessa, que també ha recordat quan Iglesias deia al seu aleshores soci de govern, el president en funcions, Pedro Sánchez, que els acords signats estan per complir-los, textualment.

També ha defensat que la "sobreactuació" d'Iglesias no és la manera de fer política, i li ha demanat que si veu coses a millorar que les proposi, però que no qüestioni Sumar, en les seves paraules.