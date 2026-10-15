Colau lamenta que aquest dimecres ERC no accedís a negociar amb els Comuns pel Front Ampli

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha lamentat que aquest dimecres la direcció d'ERC no accedís a negociar per una llista unitària de les esquerres després d'una trucada dels Comuns: "La resposta ha estat que no volen ni asseure's a parlar".
En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press Colau ha afirmat que va ser ella personalment qui va demanar a la direcció dels Comuns que contactés amb la cúpula d'ERC per fer una candidatura que qualifica d'antifeixista després de parlar amb el candidat republicà a les eleccions, Gabriel Rufián.
Ha lamentat que la direcció republicana hagi tancat la porta a negociar de manera "rotunda" i ha demanat a Rufián que insisteixi a ERC perquè el partit s'uneixi al Front Ampli.
"Vull animar molt Gabriel Rufián a lluitar dins el seu partit perquè crec que ell té l'ascendència ara, té la força del suport popular, per plantejar aquesta candidatura antifeixista. Però, esclar, això ja ho ha de fer Gabriel Rufián amb Esquerra".
PODEM
Preguntada per si contempla que els Comuns renunciï a presentar-se a Catalunya perquè el vot es concentri en ERC, Colau ho ha descartat: "El que no hem de fer és premiar els que no volen acords".
Sobre si es planteja renunciar a ser candidata del Front Ampli en cas de no aconseguir que Podem s'hi uneixi, ha expressat que valora "aquesta hipòtesi".
Ha assegurat que "fins l'últim minut de divendres" (quan acaba el termini per registrar les coalicions electorals) defensarà la coalició d'una candidatura única.