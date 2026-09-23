Colau insta Sumar a sortir de l'executiu si no es prenen mesures en habitatge

MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha instat els partits de Sumar a sortir del govern de coalició si el PSOE continua bloquejant mesures "valentes" en matèria d'habitatge després del desnonament a Madrid de la Maricarmen, una dona gran de 87 anys.
"No es pot mantenir la presència en un govern de coalició si no és per fer el màxim esforç per enfrontar-nos als fons voltors, per enfrontar-nos als grans propietaris, per posar fi al rentisme i a l'especulació i protegir un dret tan bàsic i essencial com és el dret a l'habitatge", ha exclamat a través d'un vídeo a Instagram.
Colau ha proclamat que "no pot ser que el seu espai polític" sigui "còmplice" de la "covardia" del PSOE en matèria d'habitatge i que aquest desnonament ha de ser un "punt d'inflexió" per fer polítiques d'habitatge. "I si el PSOE no hi està disposat, que quedi clar", ha reblat.
L'exalcaldessa ha explicat que tothom sap que la dreta és "amiga dels especuladors", però que "el que no volem saber és que el govern de coalició progressista no ha fet tot el que podria fer". "I això és terrible haver-ho de dir, el meu propi espai polític participa d'aquest govern i quan les coses no es fan bé o no es fa tot el possible, també cal dir-ho per poder rectificar", ha afirmat.