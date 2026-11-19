Rober Solsona - Europa Press
VALÈNCIA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata a la presidència del Govern central de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, ha instat el líder de Junts, Carles Puigdemont, a explicitar quins són els seus interessos polítics en irrompre en campanya per polemitzar sobre mesures com la llei d'amnistia.
En unes declaracions als mitjans abans de participar en un acte de campanya al municipi valencià de Benetússer i preguntada per l'entrevista de Puigdemont a 'El Mundo', Colau simplement ha comentat que el seu espai polític sempre va defensar l'amnistia com la via per normalitzar el conflicte polític a Catalunya, sortint de la judicialització del procés.
"Aquells que avui volen polemitzar amb l'amnistia, ells sabran quins són els seus interessos polítics i amb qui estan coincidint en aquesta crítica a l'amnistia. Nosaltres tenim molt clar que l'amnistia va ser una mesura votada democràticament per una majoria democràtica al Congrés i que els seus efectes s'han vist", ha resolt Colau.