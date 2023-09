Colau insta Guerra a demanar perdó a Díaz per les seves paraules "masclistes" i el PSOE a desautoritzar-lo

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha instat l'exvicepresident del Govern central Alfonso Guerra a demanar disculpes a la vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per les seves paraules "masclistes", i ha demanat al PSOE que el desautoritzi.

Així ha reaccionat en un missatge a través de les seves xarxes socials recollit per Europa Press, després que Guerra ha ironitzat sobre les crítiques de Díaz a l'expresident del Govern central Felipe González, en les quals deia que les haurà fet "entre una perruquería i l'altra".

"És lamentable veure com alguns polítics encara recorren a comentaris masclistes per desacreditar els seus oponents", ha lamentat Colau, que ha descrit Díaz com una política compromesa i capacitada.

Ha sostingut que les afirmacions de Guerra "revelen la caspa i el masclisme que encara persisteix en tots els sectors, també en la política", i ha afegit que el masclisme s'ha de combatre les 24 hores del dia i en política s'ha de predicar amb l'exemple.

"Ens mereixem un debat respectuós i constructiu, sense brometes sexistes", ha reclamat l'exalcaldessa, que ha recordat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va ironitzar amb el fet que Díaz en sabia molt de maquillatge, en un míting durant la campanya del 23J.