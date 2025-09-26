Colau explica que el vaixell de la Flotilla on viatjava no continuarà fins a Gaza: "Ha petat"

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha explicat aquest divendres que el motor del vaixell de la Flotilla on anava "ha petat" i que no pot continuar, raó per la qual els tripulants es reubicaran en altres embarcacions, i calcula que uns 40 arribaran a Gaza.
"Amb tot el que hem passat juntes, no deixa de ser un fort cop emocional, però l'important és continuar amb la missió i l'important és arribar fins a Gaza. Ens recol·locarem i continuarem el viatge", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.
La flotilla és a prop de Creta (Grècia) aquest divendres i Colau preveu arribar a Gaza d'aquí a uns 4 dies, durant els quals espera que els escorti el vaixell d'acció marítima que ha salpat aquest dijous a la nit des del Port de Cartagena (Múrcia) per donar suport a la flotilla.