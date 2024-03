Colau diu que Sumar va defensar el seu veto al Hard Rock i que Díaz sempre ha respectat els Comuns

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns a Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que Sumar va donar suport al veto d'En Comú Podem al projecte turístic del Hard Rock a Tarragona que el PSC exigia en la negociació dels pressupostos de la Generalitat, mentre que ha agraït a la seva líder, Yolanda Díaz, que hagi respectat "sempre" l'autonomia dels Comuns dins el seu projecte polític.

Així ho ha detallat en una entrevista a TVE recollida per Europa Press, preguntada sobre si hi va haver tensió entre els Comuns i Sumar pel seu 'no' als comptes a causa del que ha qualificat de "gran casino per promocionar la ludopatia i fer economia precària a Catalunya".

"Jo només tinc paraules d'agraïment per a Yolanda Díaz, sempre ha respectat que a Catalunya els Comuns som una força catalana, catalanista, sobirana", ha explicat Colau, que ha indicat que prenen les seves "pròpies decisions", però que "evidentment" ho fan coordinats amb Sumar.

Així, ha sostingut que han estat "en contacte permanent amb Yolanda Díaz" i amb Sumar, els qui han defensat la decisió de vetar el Hard Rock perquè comparteixen un mateix model per a Catalunya i Espanya. "No volem un macrocasino, no volem ludopatia, no volem treball precari", ha prosseguit l'exregidora de Barcelona, que s'ha congratulat de la "plena sintonia i coordinació" amb el partit de la ministra de Treball.