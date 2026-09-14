Colau diu que es "podria plantejar" tornar a la política però rebutja quedar-s'hi

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha afirmat aquest dilluns que es "podria tornar a plantejar" tornar a la primera línia política en cas de considerar que seria útil en determinats contextos, tot i que ha descartat mantenir-se en càrrecs polítics per inèrcia.
"Si en algun moment soc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós, i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Colau ha assegurat que, de política, en farà "tota la vida" i, preguntada per si li continuen proposant càrrecs polítics, ha expressat que de tant en tant.