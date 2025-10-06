Colau, després de ser deportada per Israel: "Haurem de posar denúncia perquè no pot quedar impune"

Coronas es mostra satisfet pel que ha fet la Flotilla i qualifica de "feixista" Israel
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i activista de la Global Sumud Flotilla (GSF), Ada Colau (Comuns), ha assegurat aquest dilluns --després de ser deportada diumenge d'Israel-- que el Govern hebreu, segons ella, ha maltractat els activistes de la Flotilla: "Haurem de posar denúncia perquè no pot quedar impune".
Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press en la qual ha expressat que els activistes s'hauran d'informar sobre la legalitat del procediment de detenció i deportació dels activistes, el qual ha qualificat d'il·legal i de "més dur" del que imaginava.
Preguntada per si tornaria a participar en la Flotilla per obrir un corredor humanitari a Gaza, ho ha afirmat: "Evidentment que ho tornaria a fer encara que hagi estat dur".
Ha argumentat que ha estat "útil" i que ha donat, segons ella, molta visibilitat i ha remarcat que la Flotilla no és únicament els activistes que anaven a bord dels vaixells sinó també, a parer seu, les milers de persones que els ajudaven des de l'organització o que han sortit a manifestar-se des de la intercepció de les embarcacions per part d'Israel dijous passat.
"Ens hem de continuar mobilitzant fins que s'aturi el genocidi a Gaza i els corredors humanitaris són demandes de mínims", ha dit.
CORONAS
En una altra entrevista a TV3, el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i activista de la Flotilla, Jordi Coronas, també deportat per Israel diumenge, ha assegurat que els activistes han estat "maltractats" per les forces de seguretat israelianes i s'ha mostrat, en les seves paraules, satisfet pel que ha fet la Flotilla.
"És la sensació d'estar en un món a part, que dins l'Estat d'Israel tenen una percepció del món molt diferent a la nostra", ha dit, i ha qualificat el país hebreu d'estat feixista, textualment.