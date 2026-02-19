Colau descarta la idea de Rufián que prevalguin les llistes amb més opcions

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha defensat buscar fórmules electorals per superar la dreta però ha rebutjat el plantejament del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, basat en un acord de renúncies entre formacions perquè prevalgui la llista amb més opcions. Aquesta proposta, segons ha recalcat, els Comuns no la farien mai als republicans.
En unes declaracions a La 1, recollides per Europa Press, ha considerat significatiu que Rufián es referís a Sevilla o València però no a Barcelona, on sembla que "té un problema a casa seva" ja que ERC va quedar per darrere la candidatura de Comuns-Sumar en les generals del 2023.
"Però no se'ns ha ocorregut dir a Esquerra que has de desaparèixer i no presentar-te. No diríem mai això a Esquerra, perquè efectivament tothom és necessari i quan diem que tothom és necessari ho diem de debò", ha postil·lat.
LA FÓRMULA HA DE SER QUE TOTHOM "ESTIGUI RECONEGUT"
Colau ha coincidit que és cert que caldrà veure quina és la millor fórmula perquè l'esquerra augmenti les seves opcions en les pròximes generals, però sempre haurà de passar sobre el fet que "tothom se senti reconegut".
De totes maneres, ha agraït que Rufián "sigui valent" i plantegés aquest dimecres el debat sobre el futur de l'esquerra durant un acte a Madrid amb el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, en què va alertar si té gaire sentit que "14 esquerres" competeixin per "engrunes".
Colau ha subratllat que està d'acord amb Rufián en allò fonamental, que és millorar l'esquerra i que tots els partits no posin les coses fàcils a l'extrema dreta. "Això va de guanyar i no ens podem resignar, ens hi va la vida i d'acord en què no es perdi ni un vot", ha reblat.
No obstant això, ha desgranat que no es tracta d'evitar la divisió electoral, sinó d'impulsar un projecte "ambiciós" que permeti rellançar un espai desgastat per la seva presència en diferents governs.