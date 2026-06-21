Colau es descarta com a candidata d'un front d'esquerres pels "costos" de la primera línia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau s'ha descartat com a candidata d'un futur front d'esquerres pela "costos que implica estar a la primera línia", els quals, assegura, ha viscut i encara està processant.
Així s'ha expressat en preguntar-li per la seva participació en una possible unió de partits d'esquerra en una entrevista a 'El País' aquest diumenge, recollida per Europa Press, on ha assegurat que malgrat no ser candidata, ajudarà "en tot el que pugui".
Ha alertat que amb el líder de Vox, Santiago Abascal, al Govern central "pot haver-hi ICE" als carrers, i ha esperat que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, acabi entenent-se amb el president republicà, Oriol Junqueras.
Així mateix, ha assegurat que aquest possible front necessita a figures com la de Mònica Oltra o Pablo Bustinduy, així com a partits com Adelante Andalucía, Podemos i Más Madrid, a més de la CUP, en la qual espera que "a ningú li doni igual que pugui governar la dreta".
També ha assenyalat que no té "un paper especial de mediació" per impulsar aquest projecte, i ha afirmat que s'haurà d'explicar a la gent que sumar amb el PSOE al Congrés no és només per evitar a l'extrema dreta, sinó per obligar-lo a ser més valent i evitar pactes només amb el PNB i Junts.