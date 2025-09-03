Colau, des de la Global Sumud Flotilla: "De 24 embarcacions només han tornat 7, bastant bé"

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha defensat aquest dimecres la iniciativa de la Global Sumud Flotilla, de la qual ella forma part, després que les tempestes obliguessin a algunes embarcacions a tornar a Barcelona: "De 24 embarcacions només han tornat 7, així que crec que estem bastant bé".
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha recordat que es tracta d'una iniciativa ciutadana autorganizada que vol "intentar fer alguna cosa per parar el genocidi" a Gaza i tractar d'obrir un corredor humanitari.
Ha afegit que un dels objectius de la flotilla és que "augmenti la pressió sobre els governs, especialment els de Europa", als quals ha retret parlar de drets humans i de democràcia, i d'actuar en el cas de l'agressió de Rússia a Ucraïna, però no fer-ho de la mateixa manera amb Israel.