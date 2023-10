Colau demana suspendre relacions amb Israel i critica que Netanyahu "es pixa en les Nacions Unides"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha demanat suspendre relacions amb Israel mentre bombardegi la Franja de Gaza i ha criticat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, "es pixa en les Nacions Unides".

"Un pot pensar que és la diplomàcia la que ha d'acabar solucionant totes les qüestions diplomàtiques. El senyor Netanyahu ignora la diplomàcia, ignora les Nacions Unides", ha recalcat en una entrevista aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ha insistit que el president d'Israel és "un senyor d'extrema dreta corrupte, àmpliament qüestionat per la població d'Israel" que ha utilitzat l'atac del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per arrasar amb tot i salvar-se ell, en les seves paraules.

Per això, ha sostingut que "Europa no pot ser còmplice d'aquest genocidi", que el més important és que Israel aturi les bombes i, si no ho fa en demanar-li-ho, cal suspendre relacions, segons ella.

"No en podem ser còmplices si ens creiem mínimament l'estat de dret, si ens creiem mínimament la Carta dels Drets Humans, si ens creiem mínimament les Nacions Unides", ha argumentat l'exalcaldessa de Barcelona.