Colau demana a Sánchez que doni suport a la navegació de la seva flotilla humanitària perquè arribi a Gaza

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dissabte al president d'Espanya, Pedro Sánchez, que ajudi a garantir la navegació de la flotilla solidària en la qual participa, perquè pugui arribar a Gaza amb les més de 5.500 tones de material humanitari dirigit a pal·liar les conseqüències dels atacs de l'exèrcit israelià a la franja.

En una carta adreçada a Sánchez, l'exalcaldessa també ha demanat al Govern d'Espanya que exerceixi sancions i suspengui tota relació institucional i econòmica amb Israel "fins que hi hagi un alto el foc permanent, s'aturi el genocidi i es doni accés total a l'ajuda humanitària i les Nacions Unides".

Colau participa en una comitiva composta per més d'un miler d'activistes, observadors de drets humans i professionals de la medicina i la premsa, que té previst salpar en els pròxims dies des de Turquia amb l'objectiu d'arribar a Gaza amb material humanitari, malgrat el bloqueig que manté Israel a la franja des de fa gairebé dues dècades.

Així mateix, Colau ha reclamat al Govern central que aturi per complet i immediatament el comerç d'armes i de tecnologia militar a Israel, ja que "la massacre contra el poble palestí no pot continuar endavant si els estats occidentals deixen de proporcionar els mitjans".

Finalment, l'exalcadessa ha instat Sánchez a fer valer la seva posició en institucions internacionals com la Unió Europea i les Nacions Unides per aconseguir un "consens global que aturi el genocidi a Gaza i reafirmi el marc dels drets humans i del dret internacional com a única via possible cap a la pau".