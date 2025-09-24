Colau demana per carta al Govern espanyol "mesures concretes immediates" per protegir a la flotilla

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha demanat aquest dimecres al Govern central "mesures concretes immediates" per protegir a la Global Sumud Flotilla de la qual forma part, davant d'atacs de drons contra els vaixells que denuncien.
En un comunicat de vídeo difós pels Comuns, ha alertat de "un gravíssim atemptat" amb 11 explosius que van danyar quatre embarcacions de la comitiva, explica Colau.
Per això ha enviat una "carta urgent" al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i per extensió al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual demana al Govern enviar a Salvament Marítim o que activi a l'Agència Europea de Seguretat Marítima.
També demana a la Fiscalia una investigació immediata per esclarir els "greus atemptats que violen les lleis internacionals" i proposa que s'enviïn representants diplomàtics a la flotilla per protegir-la.
"Estem complint amb la legalitat internacional i el que esperem dels nostres governs és que ens recolzin i ens protegeixin enfront de les amenaces i els atemptats de l'estat genocida d'Israel", ha dit.