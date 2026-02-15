Colau demana a l'esquerra situar objectius "davant de les sigles" i agraeix a Rufián la seva proposta

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Demana articular un "front democràtic el més ampli possible que no es redueixi als partits"
BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha demanat a les formacions d'esquerra posar "els objectius per davant de les sigles" i ha agraït al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que obri el debat a nivell públic sobre la necessitat de la unió de les formacions d'esquerra, en les seves paraules.
"He escoltat a alguns companys de partits d'esquerres visiblement molests amb les declaracions d'Gabriel Rufián, qui ha obert el debat a nivell públic sobre la necessitat d'unir-se per evitar que pugui haver-hi un govern de PP amb Vox. Jo en canvi m'alegro sincerament", ha exposat Colau en un article escrit per 'Eldiario.es' recollit per Europa Press aquest diumenge.
Segons Colau "és molt el que està en joc" i ha advertit que si el líder de Vox, Santiago Abascal i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arriben a la Moncloa es poden replicar les agendes i pràctiques del president dels Estats Units, Donald Trump, textualment.
Així, s'ha mostrat "molt contenta amb les declaracions de Rufián" i ha afegit que tots els actes de diàleg entre persones i formacions progressistes són benvinguts.
"L'extrema dreta avança perquè té finançament de les elits, mitjans de comunicació potents i una xarxa internacional forta i organitzada. Però també avança pels errors de l'esquerra: baralles internes per rivalitats personals o discrepàncies purament tàctiques", ha alertat, i ha defensat la necessitat d'articular espais realment confederals que integrin la plurinacionalitat, en les seves paraules.
"FRONT DEMOCRÀTIC"
"Necessitem molta més ambició: un front democràtic el més ampli possible que no es redueixi als partits, que impliqui a amplis sectors de la societat, i que tingui una estratègia comuna, amb visió global, que superi els acords electorals puntuals", ha sostingut.
A més, ha assegurat que no és "moment de decidir qui ha de liderar electoralment aquesta proposta", i ha dit que és el moment de construir col·lectivament i parlar, una cosa que, afirma, li consta que hi ha persones de diferents espais polítics que porten mesos parlant.