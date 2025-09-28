Colau demana que les fragates enviades pels Estats acompanyin a la Flotilla a obrir el corredor

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dit aquest diumenge des de la seva embarcació de la Global Sumud Flotilla que en dos dies estaran "molt a prop" de Gaza i ha demanat als Estats que les fragates que enviïn acompanyin a la flotilla a obrir de forma estable el corredor humanitari, no només per protegir les seves vides.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, ha dit que si tots els governs europeus envien vaixells "aquest corredor humanitari demà mateix es pot obrir", i ha recordat que la flotilla està formada per ciutadans i s'està apropant a Gaza amb vaixells de segona mà.
L'ENVIAMENT D'ESPANYA
També ha explicat que només han vist un vaixell grec durant la seva travessia en aigües gregues, encara que saben que l'italià no està lluny: "El que envia l'Estat espanyol sembla que no va a un ritme massa ràpid i encara es troba a una distància important, però no hem tingut cap informació oficial".
Segons ella, aquests països estan fent "el que ha de fer qualsevol Estat democràtic", i considera lògic que un país posi recursos per salvar la vida dels seus ciutadans.
"PRESSIÓ INTERNACIONAL"
"La pressió internacional està funcionant", i ha afegit que gràcies a les mobilitzacions els governs s'han vist obligats a posicionar-se.
Sobre la reubicació de vaixells que van haver de fer després de 27 dies navegant al 'Family', ha dit que "emocionalment va ser dur, però l'important és la missió", per la qual cosa ara navega en el 'Sirius', un dels vaixells més grans de la flotilla.
Ha assegurat que "no és una travessia fàcil" i que s'està allargant més del previst, a causa dels atacs amb drons i les avaries en els vaixells, entre altres coses, ha dit, encara que ha assegurat que els ànims no han decaigut.