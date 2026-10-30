Colau demana la dimissió d'Óscar Puente: "s'hauria de produir com més aviat millor"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals del 29N, Ada Colau, ha demanat aquest divendres la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente: "No entraré a dir si aquesta dimissió s'ha de produir avui, demà o passat, però creiem que s'hauria de produir com més aviat millor, i esperem que així sigui".
En unes declaracions als mitjans aquest divendres a Barcelona, ha explicat que han traslladat la petició a La Moncloa perquè consideren que davant aquest segon accident greu a la xarxa ferroviària espanyola i la pèrdua de la confiança dels ciutadans s'han d'assumir "responsabilitats polítiques".
Puente ha rebutjat dimitir per l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), amb almenys 69 morts: "La meva manera d'assumir responsabilitats, la coneixeu, és donar la cara", ha expressat el ministre aquest divendres, i ha assegurat que el president, Pedro Sánchez, no l'hi ha demanat.