Colau critica a Junts per estar "comprant l'agenda i la narrativa d'Aliança Catalana"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha criticat aquest dissabte a Junts per estar "comprant l'agenda i la narrativa d'Aliança Catalana".
Durant la seva intervenció en l'Escola de Formació Política de la Fundació Sentit Comú, que ella presideix, ha assegurat que és un error que també ha comès el PP, que "ha normalitzat i legitimat la narrativa i l'agenda de l'extrema dreta".
"Alguns pensaven que Catalunya estava fora d'aquestes dinàmiques europees de l'avanç de l'extrema dreta, i no. Ningú està vacunat contra els discursos d'odi", ha afegit.
A més, ha advertit que Junts "està amenaçant amb fer caure el Govern de coalició en l'Estat, cosa que voldria dir obrir la porta al fet que hi hagi un Govern d'extrema dreta".
"FRONTS POPULARS DEMOCRÀTICS"
També s'ha referit a les properes cites electorals per alertar que seria absolutament inacceptable "que les forces progressistes democràtiques no fossin capaces d'articular-se, de la forma puntual que sigui, però articular-se clarament, per fer amplis fronts populars democràtics".
"Seria absolutament imperdonable que no fóssim capaços d'articular aquests fronts populars", ha insistit, i ha cridat a construir projectes a l'ofensiva i il·lusionants.