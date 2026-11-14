Colau critica una dreta "molt cruel amb vulnerables, però molt covarda per donar la cara" i defensa "pensions dignes"

Ricardo Rubio / Europa Press
SEVILLA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata a la Presidència del Govern de Front Ampli als comicis generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha defensat aquest dissabte 14 "serveis públics forts i pensions dignes" davant una dreta "molt cruel amb els vulnerables, però molt covardes per donar la cara" que pretén "arrabassar-nos el que s'ha guanyat amb l'esforç del treball diari de la classe social treballadora durant dècades".
"Estem enfront d'una dreta molt cruel, molt dura, molt crescudeta, però també molt covarda, perquè no s'atreveixen a debatre en un programa de televisió pública si no és triant el públic i que ni tan sols s'atreveixen a discutir amb un 'youtuber' com Jordi Wild", ha concretat en un acte de campanya en El Fort d'Isla Mágica, a Sevilla, al costat del coordinador general de IU Andalusia i candidat de Front Ampli, Toni Valero; el cap de llista per Madrid i candidat de Más Madrid, Emilio Delgado; la candidata de Moviment Sumar al Front Ampli, Verónica Barbero, i el cap de llista per Sevilla, Enrique Santiago.
L'exalcaldessa de Barcelona entre 2015 i 2023 ha reivindicat la vaga general per l'habitatge efectuat dimecres passat, 11 de novembre, i ha assegurat que des de la seva formació estan treballant per a una majoria social treballadora "que s'aixeca en peus i diu prou", al temps d'exigir "respecte, dignitat i el que és nostre. Serveis públics forts i pensions dignes".
En aquest sentit, la candidata a la presidència ha emfatitzat en la "humilitat de classe" per fer "coses que semblaven impossibles" com "frenar milers de desnonaments i organitzar la vaga". "Les grans coses es fan sempre en comú, es fan sempre en col·lectiu, perquè soles no podem, però amb amigues ho podem aconseguir tot".
Així mateix, Colau ha reafirmat que frenar un govern d'extrema dreta és un objectiu, però "no és l'únic". "Volem anar a per més, volem més drets, volem dignitat, volem efectivament retallar privilegis per a dalt per protegir a la majoria".
En aquesta línia, la candidata a la Presidència del Govern de Front Ampli ha assegurat que la dreta "es va posant nerviosa perquè veuen que anem molt de debò" per pujar els impostos "als més rics d'aquest país i defensar les pensions".
"TANQUEM MILERS DE PISOS TURÍSTICS IL·LEGALS"
D'altra banda, Colau, que va començar el seu discurs amb el lema 'fora especuladors de nostres barris' en català, ha criticat el "negoci del turisme massificat que ens està robant nostres ciutats". "És inacceptable que uns pocs s'apropiïn de nostra ciutat i nostres barris per vendre'ls i fer negoci", ha afegit. En aquest sentit, ha abundat que "quan vem arribar al Govern de Barcelona vam dir 'això ha d'acabar' i comencem a posar ordre. I, per exemple, ens enfrontem a Airbnb".
"Ens vam enfrontar a Airbnb, als fons voltor, vam tancar milers de pisos turístics il·legals quan ningú ho feia, aquests pisos van passar al mercat residencial i quan Airbnb al principi es negava a retirar els anuncis d'aquests pisos il·legals, els vam posar una multa de mig milió d'euros. I es van asseure i al final van haver de treure els anuncis dels pisos il·legals es van tancar i es van convertir en habitatges", ha destacat.
A més, la candidata s'ha referit a les lleis de violència de gènere, sobre les quals no van a permetre "ni un pas enrere, només cap a endavant". "No anem a permetre que la dreta en aquest país toqui ni un sol dels drets que les dones hem conquistat amb nostra lluita i nostre esforç. Ni un sol dels nostres drets, ni un pas enrere, ni el dret a l'avortament ni les lleis contra la violència de gènere no es toquen", ha afegit.
En aquest sentit, de cara als comicis del 29 de novembre, ha reconegut que la dreta i l'extrema dreta tenen "poder econòmic, mediàtic, el poder de la cúpula judicial", però el "poder més gran de tots és el de la majoria social treballadora organitzada".
En suma, Colau ha apuntat que el progressisme és "majoria", motiu pel qual "per molt que diguin les enquestes, el proper 29 de novembre donarem la gran sorpresa. I en aquest país hi haurà no solament un Govern progressista, sinó un Govern progressista més valent que no permetrà que retrocedim i que va a seguir avançant en drets i en llibertats per a tots i cadascun dels ciutadans d'aquest país".
"Ens volen a casa pensant que no hi ha res a fer, que el poder està concentrat, que tot el poder ho tenen els més rics d'aquest país i que no hi ha gens que fer. I al llarg de la història de la humanitat la gent ha fet història moltes vegades. Anem a votar i anem a guanyar", ha finalitzat.
"MARGARET THATCHER D''OUTLET'"
Per la seva banda, el cap de llista per Madrid i candidat de Más Madrid, Emilio Delgado, s'ha referit a les paraules de la presidenta del PP madrileny i de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va afirmar que "els treballadors el que volen és arriscar-se i emprendre, i que el que hem de fer és deixar-los que s'arrisquin i que emprenguin".
"Heu d'arriscar-vos com el seu pare, per exemple, que es va arriscar a demanar un crèdit públic i no pagar-ho a veure què passava o heu d'arriscar-vos com el seu germà, que en plena pandèmia va treure més de 60.000 euros de benefici en una sola operació", ha sostingut. "Quin poca vergonya la Margaret Thatcher d''outlet' dir-li a la gent treballadora d'aquest país que s'arrisca poc".
"Aquestes eleccions són unes eleccions a les quals ens presentem com poble, anem a rebre atacs com a poble, anem a enfrontar-los també com a poble". "És un vot que val triple. És un vot per frenar la dreta, per garantir drets i per decantar les properes eleccions el 29 de novembre", ha conclòs la seva intervenció.
"UNA PERSONA TREBALLADORA SOSTÉ TRES FAMÍLIES"
El coordinador general de IU Andalusia i candidat de Front Ampli, Toni Valero, ha qualificat com "insuportable" que qualsevol persona treballadora tingui avui que sostenir a tres famílies. La seva, la del seu casero i la del seu cap. Ja n'hi ha prou. No suportarem els privilegis dels altres".
"Aquestes eleccions van sobre si recuperem el que és nostre fregint a impostos als especuladors i expropiant als fons voltor", ha postil·lat, al temps d'assegurar que Feijóo i Abascal "no són els llapis més afilats de l'estoig, però són el braç polític dels fons d'inversió".
Per això, ha assegurat que "són uns 'vendepatrias' i són uns 'vendeobreros'" quan "mercantilitzen i converteixen en negoci el que el nostre poble ha barallat", mentre que ha defensat el "vot útil" per a Front Ampli a tots els que "no es resignen" al fet que governin Feijóo i Abascal.
"PABLO BUSTINDUY VA DERRETIT A FRIGODEDO"
En la seva intervenció, la candidata de Moviment Sumar al Front Ampli, Verónica Barbero, ha fet al·lusió al debat econòmic entre els principals partits que concorren a les eleccions moderat per Ana Pastor entre el vicepresident del Govern i ministre de les carteres d'Economia i Transports, Carlos Cuerpo, pel PSOE; el responsable d'Hisenda del PP, Juan Bravo; el representant de Vox, José María Figaredo; i el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, per Front Ampli.
"Després del debat d'ahir li diré Frigodedo de debò. Perquè el que va fer Pablo Bustinduy va ser treure-ho del congelador i deixar-ho fonent-se al sol en directe en la tele", ha assenyalat.
Finalment, el cap de llista per Sevilla, Enrique Santiago, ha assegurat que des del Front Ampli "no renunciem a barallar als carrers i a barallar al Govern. Ho hem fet des de fa sis anys i anem a seguir fent-ho. Són els rics els que no ens volen en el Govern. I això és suficient motiu per voler estar en el Govern".